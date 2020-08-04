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В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 12 40 минут назад
В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса
Фото: ТАСС
России стоит проводить тщательные испытания любых препаратов и соблюдать все требования их безопасного использования. Так высказался о возможности скорого появления российской вакцины от коронавируса официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, передает The Moscow Times.

«Порой отдельные исследователи утверждают, что они нашли что-то, и это, конечно, само по себе хорошая новость. Но между тем, чтобы найти зацепку или даже получить работающую вакцину, и тем, чтобы пройти через все стадии — большая разница», — заявил он, имея в виду этапы проверки и лицензирования вакцины.

Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем во всех других странах. К концу года планируется производить 10 миллионов доз препарата ежемесячно.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о нескольких миллионах доз в месяц к началу 2021 года. Он добавил, что серийный выпуск разработанной центром имени Гамалеи вакцины начнется уже в сентябре. Массовую бесплатную вакцинацию граждан в Минздраве планировали организовать в октябре. Первыми прививку получат медики и учителя.
3 августа в Минобороны отчитались об окончательных итогах тестирования прививки на добровольцах. Результаты медицинской диагностики показали, что у всех испытуемых есть явный иммунный ответ и нет побочных эффектов. Это говорит о безопасности препарата и его хорошей переносимости.
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В мире , Денис Мантуров , Министерство обороны , Минпромторг , Минздрав РФ , ВОЗ
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