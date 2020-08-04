В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса 

«Порой отдельные исследователи утверждают, что они нашли что-то, и это, конечно, само по себе хорошая новость. Но между тем, чтобы найти зацепку или даже получить работающую вакцину, и тем, чтобы пройти через все стадии — большая разница», — заявил он, имея в виду этапы проверки и лицензирования вакцины.