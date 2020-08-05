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В США умер создатель компьютерной мыши 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Умер создатель компьютерной мыши
Фото: Marcin Wichary, San Francisco, wikimedia.org
Причиной смерти Уильяма Инглиша стала дыхательная недостаточность.
В США на 92-м году жизни умер один из конструкторов первой компьютерной мыши Уильям (Билл) Инглиш. Причина смерти — дыхательная недостаточность.
Еще в 1963 году вместе со своим напарником Дугласом Энгельбартом он создал прототип устройства для выделения и редактирования текста, которое получит широкое распространение лишь спустя двадцать лет.
Сама задумка устройства принадлежала Энгельбарту, но тот не мог донести свое видение до окружающих. Инглишу удалось понять суть задумки, кроме того у него был талант инженера, который позволил воплотить их в жизнь.
Первый прототип мыши представлял собой большое деревянное устройство с двумя колесиками и тремя кнопками.
К несчастью, ни славы, ни денег Инглишу и Энгельбарту их изобретение не принесло. Права на мышь принадлежали работодателю новаторов, а срок их действия истек спустя 33 года.
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Комментарии
В мире , Пожар в Омске , Убийство , США
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