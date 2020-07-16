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Карты Apple и Google перестали отображать Палестину 

ИА Regnum и ещё 5 41 минуту назад
Палестина убрана с карт таких крупных западных интернет-гигантов, как Apple и Google. Об этом 16 июля сообщает портал AS-Source News.
«Палестина была удалена со всех западных карт, включая карты Apple и карты Google», — говорится в сообщении.
Также в нем подчеркивается, что единственной компанией, которая сохранила на своих картах Палестину, является российский «Яндекс».
"Государство Палестина — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания», — говорится на данный момент в комментарии к поиску Палестины на картах компании Google, где границы данного государства теперь обозначены только прерывистой линией.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава аппарата администрации США Марк Мидоус заявил, что действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других сервисов будут предприняты американскими властями в ближайшие недели.
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Комментарии
В мире , Видео , Яндекс , Apple , Администрация США , Google , Палестина
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