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Лукашенко: бизнес жалуется на барьеры в ЕАЭС 

ИА Regnum и ещё 7 1 час назад
«Бизнес жалуется на барьеры в ЕАЭС»: Лукашенко Пашиняну
Фото: РИА Новости
Бизнес жалуется, что барьеры внутри Евразийского экономического союза тормозят контакты между странами, передаёт 17 июля БелТА.
С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Минске.
«У нас ещё барьеров достаточно, межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: вы уж установите границы между государствами, нам будет проще и легче. Уже даже бизнес об этом заявляет».
Лукашенко
Президент Белоруссии указал на то, что формально границ между странами в пределах ЕАЭС нет, но «напряжение на границе чрезмерное», и это «ощущают» не только в Минске.
По словам Лукашенко, странам-участницам ЕАЭС не удалось пока выполнить все договорённости, поэтому «есть над чем работать».
Напомним, ЕАЭС, в который входят, помимо Белоруссии и Армении, также Россия, Казахстан, Киргизия и Молдавия, функционирует с 2015 г.
Лукашенко в этом году (до осени) является председателем объединения. Страны-члены союза торгуют в едином экономическом пространстве.
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Комментарии
В мире , Кавказ , СНГ , Александр Лукашенко , ЕАЭС , Армения , Минск
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