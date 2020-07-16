Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на 16 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июля превысило 13,51 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 13 516 656 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 226,5 тысячи. За весь период пандемии скончалось 583 450 инфицированных, более 7,53 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных приближается к 3,5 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,96 миллиона человек), Индия (936,1 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (745,1 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (373,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 137 402 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6422 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 745 197 случаев заражения коронавирусом. Из них более 523 тысяч пациентов выздоровели, 11 770 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 23,7 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.