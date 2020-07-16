Армения и Азербайджан возобновили столкновения

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией, в сопредельных Товузском и Тавушском районах, резко обострилась обстановка — стороны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. Азербайджан сообщал о гибели 11 своих военных, Армения — двоих.

Сегодня в полночь между странами установился режим прекращения огня. Несколько часов спустя пресс-служба армянского Министерства обороны сообщила о том, что в 3:40 по местному времени азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения. Она была пресечена в результате ожесточенного боя. В ходе него противник понес потери. В 4:20 военнослужащие Азербайджана начали обстрел сел Айгепар и Мовсес из гаубицы Д-30.

Тем временем пресс-служба азербайджанского Министерства обороны обвинила военных Армении в обстреле своих позиций в Товузском районе и сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли из крупнокалиберного оружия и минометов.