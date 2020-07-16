Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцы задумали переделать магазины в дома престарелых 

Lenta.ru 57 минут назад
Британцы задумали переделать магазины в дома престарелых
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Магазины на главных улицах Великобритании переделают под приюты, чтобы разместить пожилых граждан. Об этом сообщает Financial Times.
В рамках масштабных реформ системы планирования правительство Великобритании задумало проект, позволяющий переоборудовать коммерческие здания в жилые помещения. Благодаря смягчению правил, McCarthy & Stone — ведущая британская компания по строительству домов престарелых — сможет использовать заброшенные объекты городских центров в своих целях.
Из-за пандемии COVID-19 многие торговые предприятия в Великобритании оказались банкротами и не смогли выплачивать аренду. По данным экспертов, снятие ограничений в середине июля позволило восстановить лишь одну треть от прежнего уровня розничной торговли. Поэтому ряд владельцев планирует продать свое недвижимое имущество или переделать его в других целях.
По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), в России ожидается закрытие 25 процентов торговых центров к осени 2020 года. Спасти ситуацию может только перенос сроков уплаты налогов на 2021 год, а также субсидии от государства.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Последние новости
На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Комментарии
В мире , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девятый вал фекалий»: что не так с курортами Крыма
«Девятый вал фекалий»: что не так с курортами Крыма
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
«Русский — язык животных»
«Русский — язык животных»
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
Видео
Полицейские изнасиловали женщину и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали женщину и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение