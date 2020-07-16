Взломавшим аккаунты звезд хакерам перевели огромную сумму

Более 300 транзакций было совершено в четверг на биткоин-адресе, который неизвестные опубликовали в Twitter в аккаунтах ряда знаменитых людей, свидетельствует статистика по этому адресу.

По состоянию на 01:00 мск, было проведено 321 транзакция, в том числе получено 12,3 биткоина, отправлено 5,8 биткоина. Стоимость одного биткоина составляет около 9,2 тысячи долларов США, таким образом, всего было переведено средств примерно на 112 тысяч долларов.

Число транзакций продолжает расти.