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Взломавшим аккаунты знаменитостей хакерам перевели 112 тысяч долларов 

РИА Новости 21 минуту назад
Взломавшим аккаунты звезд хакерам перевели огромную сумму
Фото: ТАСС
Более 300 транзакций было совершено в четверг на биткоин-адресе, который неизвестные опубликовали в Twitter в аккаунтах ряда знаменитых людей, свидетельствует статистика по этому адресу.
По состоянию на 01:00 мск, было проведено 321 транзакция, в том числе получено 12,3 биткоина, отправлено 5,8 биткоина. Стоимость одного биткоина составляет около 9,2 тысячи долларов США, таким образом, всего было переведено средств примерно на 112 тысяч долларов.
Число транзакций продолжает расти.
Ранее сообщалось, что неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
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В мире , Криминал , Билл Гейтс , Барак Обама , Джозеф Байден
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