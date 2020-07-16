Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США

По информации издания, в правительстве рассматривают возможность ограничения въезда в страну военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и руководителей государственных предприятий КНР. Также обсуждается возможность аннулирования уже действующих виз китайцев- коммунистов и их семей. Президенту Трампу еще предстоит принять окончательное решение о том, будут ли приняты новые санкции и, если да, то в какой форме.

Отмечается, что в случае реализации данных мер США столкнутся с практическими трудностями. Так, только в 2018 году Соединенные Штаты посетили три миллиона китайцев, и об их партийном статусе властям практически ничего неизвестно. Всего в Компартии Китая состоят около 92 миллионов человек

Ранее Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ о лишении Гонконга торгово-экономических преференций США. По его словам, такие меры были введены для того, чтобы привлечь Китай к ответственности за его «дискриминационные действия» в отношении народа Гонконга.