Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса 

Lenta.ru 18 минут назад
Раскрыта одна из главных проблем Трампа из-за пандемии
Фото: EPA
Одной из главных проблем, с которой столкнулся президент США Дональд Трамп на фоне пандемии коронавируса, стала невозможность проводить массовые встречи с электоратом, которые обеспечили ему успех на выборах в 2016 году. Об этом сообщает CNN.
Как отмечает телеканал, митинги являлись одним из главных и наиболее эффективных инструментов штаба Трампа по привлечению избирателей на предыдущих выборах, и именно на них делалась ставка и в нынешней избирательной кампании. Однако из-за действующих в стране ограничений, связанных с коронавирусом, американскому лидеру за последние месяцы удалось провести всего несколько публичных мероприятий, часть из которых прошла в закрытом формате. При этом митинг в городе Талса, штат Оклахома, на который команда президента возлагала большие надежды, не оправдал ожиданий: на мероприятие пришло значительно меньше людей, чем предполагали в штабе Трампа, а несколько членов команды американского лидера, участвовавших в организации митинга, в итоге заразились коронавирусом.
Как раскрыл в беседе с CNN один из советников президента, митинги имеют важное психологическое значение для Трампа. «Ему нужны митинги, как воздушному змею нужен ветер… Он не может победить без митингов», — заявил собеседник телеканала. Кроме того, по его словам, именно подобные встречи позволяют штабу собрать обширную базу данных потенциальных сторонников политика, причем речь идет не только о преданных фанатах Трампа, но и о тех, кто голосует редко и представляет собой особую ценность для команды президента, работающей над повышением явки на грядущих выборах.
Еще один позитивный эффект массовых митингов заключается в том, что благодаря их проведению Трамп получает дополнительное бесплатное освещение его кампании на телевидении, в том числе и на местных телеканалах. В результате ему удается добраться даже до тех избирателей, которые часто оказываются недостаточно охваченными в ходе предвыборной агитации.
Как отмечает CNN, в штабе Трампа все еще надеются, что в ближайшем будущем президент все-таки сможет провести необходимое число массовых встреч с электоратом. При этом, подчеркивает телеканал, времени до выборов остается все меньше, поэтому команде действующего американского лидера приходится прибегать к еще более традиционным методам, чтобы переманить на его стороны как можно больше избирателей. В частности, штаб нанял около 1,5 тысячи стажеров, в задачи которых входит работа с потенциальными избирателями на местах и их обзвон. По словам советников Трампа, эта кампания уже стала самой обширной из тех, что когда-либо проводили кандидаты от Республиканской партии.
Ранее в июле Трамп раскрыл свою стратегию победы на выборах главы государства в 2020 году. По словам президента, он сможет обойти своего главного соперника, потенциального кандидата от Демократической партии Джо Байдена благодаря «молчаливому большинству». В частности, Трамп сослался на «отличные результаты опросов» и отметил, что среди его сторонников наблюдается «энтузиазма больше, чем на выборах 2016 года».
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Последние новости
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , CNN , США , Талса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые развенчали главный миф о коронавирусе
Ученые развенчали главный миф о коронавирусе
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
В РФ ответили на угрозы США по «Северному потоку …
В РФ ответили на угрозы США по «Северному потоку …
И снова Крым: Киев обвинил РФ в притеснении украинцев
И снова Крым: Киев обвинил РФ в притеснении украинцев
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
09:36
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение