В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии 

Власти должны предоставлять право людям мирно выражать свое мнение, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , комментируя ситуацию в Белоруссии

"Свободные и справедливые выборы должны быть везде. Мы следим за тем, что происходит в Белоруссии. Белоруссия это или какое-то другое место, у людей есть основное право проводить мирные демонстрации и отстаивать верховенство права", — сказал Дюжаррик.

"Мы продолжим следить за ситуацией. Важно, чтобы у людей была возможность выражать мнение мирным путем. И власти должны обеспечить право людей на это", — добавил он.