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В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Власти должны предоставлять право людям мирно выражать свое мнение, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию в Белоруссии.
"Свободные и справедливые выборы должны быть везде. Мы следим за тем, что происходит в Белоруссии. Белоруссия это или какое-то другое место, у людей есть основное право проводить мирные демонстрации и отстаивать верховенство права", — сказал Дюжаррик.
"Мы продолжим следить за ситуацией. Важно, чтобы у людей была возможность выражать мнение мирным путем. И власти должны обеспечить право людей на это", — добавил он.
Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам — экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила в среду, что несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами Бабарико и Цепкало.
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Комментарии
В мире , Стефан Дюжаррик , Лидия Ермошина , ООН , СКР , Центризбирком России
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