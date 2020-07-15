«Похоже на начало арабской весны»

Уже несколько недель на фоне предвыборной президентской кампании в Белоруссии продолжаются протесты. Накануне они приняли радикальный характер: дошло до прямых столкновений населения с милицией. Каждый новый шаг властей подталкивает пока еще мирную улицу к еще большей радикализации. Куда заведет белорусский протест, разбиралась «Газета.Ru».

Белоруссию охватил протест. Президентская кампания становится все менее конкурентной, что вынуждает недовольных нынешним положением дел граждан выходить на улицу.

На финишной прямой в президентской гонке осталось всего пять кандидатов, хотя изначально заявки на участие в выборах подавали 55 человек. Чем меньше у действующего главы государства Александра Лукашенко оставалось соперников, тем больше на улицах появлялось недовольных.

Протестная активность стала заметна еще на этапе сбора подписей. Первые крупные акции начались после задержания одного из ключевых кандидатов экс-руководителя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев , Бабарико, по данным некоторой социологии, являлся безусловным лидером президентской гонки.

«Но здесь нужно признать, что ситуация с социологией сложная. Различные исследования показывают от 3% до 28% за Лукашенко. А государственные политологи уже заявляют, что уровень поддержки достигает показателя в 90% и чуть ли не переваливает за 100%. Идет война социологии», — отмечает эксперт.

Последний шаг властей, сделанный руками ЦИК, — отстранение от гонки всех сколько-нибудь популярных кандидатов, в том числе и Бабарико, — не только вывел людей на улицы, но и довел до столкновений граждан с милицией.

До сих пор протест носил мирный характер. Брутальность последних событий определили действия милиции. По оценке экспертов, сотрудники правоохранительных органов действовали «неадекватно», «провокационно и инициативно». «Людей избивали немилосердно. Все это спровоцировало жесткий ответ со стороны населения», — говорит Суздальцев.

Белоруссия бьет собственные рекорды. Самые неспокойные до сих пор выборы проходили в 2010 году. Тогда итогами дня голосования стало задержание примерно 800 человек, семь из которых были кандидатами в президенты. Однако сейчас еще к 13 июля, до столкновений населения с милицией число задержанных достигло 700 человек. После событий 14 июля задержаны были еще 250 человек.

Протестуй по-белорусски

При этом нынешние протесты — не самые масштабные в белорусской истории. Во второй половине 1990-х протестные акции белорусской оппозиции были и более массовыми, и более агрессивными, нежели сейчас. Масштабные акции имели место и в начале того десятилетия, когда рушился Советский Союз, и в Белоруссии возникли серьезные проблемы с экономикой. Тогда протестующие даже перекрывали железную дорогу — между Москвой Минском не ходили поезда.

Тем не менее, недооценивать масштабы происходящего в соседнем государстве вовсе не стоит. «По уровню накала нынешние события, пожалуй, входят в топ-3 протестных историй за последние 30 лет», — считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец

В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указывает, что важен даже не масштаб, а уникальные черты, которые белорусское протестное движение обретает впервые. И первая отличительная черта сегодняшних событий — их географические масштабы.

Акции проходят не только в Минске. Ими в той или иной мере охвачены все регионы страны.

Даже на этапе сбора подписей для регистрации кандидатов в президенты длинные очереди пикетчиков собирались одновременно в 30 городах республики.

Но и за пределами республики не все спокойно. Впервые в истории страны протесты проходят масштабно за рубежом. Почти каждые выходные белорусская диаспора собирается, чтобы продемонстрировать свое недовольство происходящими на родине событиями. Например, две недели назад протесты прошли одновременно в 50 городах мира, было охвачено около 30 государств.

Число участников варьировалось от десяти до нескольких тысяч человек. Самая крупная прошла в Варшаве, где состоялось многотысячное шествие. Протесты прошли также в Праге, Лондоне и других крупных европейских городах.

Как отмечает Дмитрий Болкунец, то, что белорусская диаспора за рубежом впервые вышла на улицы с масштабными протестами, — это феномен. «Это будет иметь последствия для итогов политической кампании, которая проходит в Белоруссии. Именно зарубежные протесты будут ориентиром для политиков в европейских странах по оценке ситуации в Белоруссии, по принятию санкций в отношении Александра Лукашенко», — говорит эксперт.

Вторая отличительная черта последних событий — неожиданная форма, которую приобретает народное недовольство.

В какой-то степени можно говорить о продолжении традиций, заложенных в начале 2010-х годов. Тогда граждане молчаливо выходили на улицу, хлопали в ладоши и перекрывали дороги, автомобилисты поддерживали их, сигналя. Что-то похожее в меньшем масштабе уже можно было наблюдать и сейчас.

Последняя протестная акция не была массовой, но, как отмечает Андрей Суздальцев, она имеет очень интересную специфику, чисто белорусскую: граждане собираются не в одном конкретном месте, а рассредоточены по всему городу. Группы, как ручейки, текли по улицам практически всю ночь. Силы правопорядка были вынуждены метаться по всему городу и разгонять их, хотя за что — непонятно: протестующие не блокировали улиц, не устраивали беспорядков, стояли на тротуарах.

Просматривается перспектива и других форм протеста. 7 июля генеральная прокуратура Белоруссии предупредила граждан о недопустимости участия в предупредительной забастовке, назначенной на 3 августа. При этом никто из журналистов, политиков или членов профсоюзов ничего об этой акции не сообщал.

Как предполагает Дмитрий Болкунец, у генпрокуратуры либо есть какие-то особые сведения, либо в органах есть оппозиционеры, которые решили прорекламировать никому неизвестно мероприятие. Идея забастовки уже нашла отклик в некоторых соцсетях. И здесь важно, что 2,5-часовая забастовка законодательством допустима: граждане могут безнаказанно не явится на работу для выражения своего недовольства.

В поисках лидера

Третья отличительная черта протеста — его стихийный характер.

«Никаких политических технологий, влияния Запада не ощущается, об этом никто не знает. Это по-настоящему народный протест», — подчеркивает Андрей Суздальцев.

В белорусском протесте можно увидеть черты как народных волнений в Армении весной 2018 года, так и начального этапа киевского «майдана» зимы-2013/14.

Последний зарождался на недовольстве населения социально-экономическими проблемами, и только потом протест смогли подхватить националисты.

Здесь, по словам эксперта, есть опасность. Пока акции не носят антироссийский характер. Гнев народа направлен на вполне конкретного человека — Александра Лукашенко. Но если жесткое противостояние гражданского общества с правоохранительными органами продолжится, рано или поздно повестку оседлают и белорусские националисты, попытаясь обернуть движение против России.

«Но такой шаг только обеспечит безопасность Лукашенко, — считает Суздальцев. — Ведь именно он и формирует свою кампанию на противоречиях Запада и Востока: во всем винит Россию, в то же время пытаясь заручиться ее поддержкой».

Пока же о каких-то лидерах протеста говорить не приходится. При этом на низшем уровне организация все-таки существует: люди знакомятся между собой, координируются, договариваются. «Все это, честно говоря, напоминает начало арабской весны. Но оппозиции никакой нет», — говорит Суздальцев.

И на данном этапе это серьезная проблема протестного движения.

«Дело в том, что у протестующих нет легитимного лидера, а он в такой ситуации необходим. Собственно, Лукашенко ведь нужно на кого-то менять,

— пояснил «Газете.Ru» политолог Кирилл Аверьянов-Минский. — А сейчас в выборах участвуют только статисты, спарринг-партнеры и спойлеры».

Речь идет о допущенных Андрее Дмитриеве , Анне Канопацкой и Сергее Черечене. Как отмечает эксперт, все они находятся в тесном контакте с белорусскими властями и не пользуются большим авторитетом в протестном движении.

Также в числе кандидатов Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО . «Она женщина хорошая, но, что называется „очень простая“. Она не планировала никогда заниматься политической деятельностью и слабо себе представляет, что это такое. Она едва ли может стать лидером протестов, которые сместят Лукашенко. Не исключено даже, что она просто-напросто снимется с выборов в течение того времени, которое осталось», — описывает ее фигуру Аверьянов-Минский.

Роль лидера протеста сейчас на себя пытается взять Сергей Цепкало — еще один экс-кандидат на пост президента, которого ЦИК не допустила, забраковав более половины собранных им подписей.

В среду он опубликовал видеообращение, в котором призвал белорусов «выйти и продемонстрировать свое несогласие с тем, как воруются наши голоса».

«Власть давно не интересуется тем, как живут люди. Она настолько оторвалась. Это дистанцирование от интересов наших людей находит выражение в таких мерзких формах. И эти мерзкие способы, к которым прибегает власть для того, чтобы опорочить своих конкурентов, а потом их и снять с предвыборной кампании», — говорит Цепкало.

Декларациями его обращение не ограничилось, политик также дал протестующим несколько рекомендаций по протестной деятельности. Тем самым Цепкало — последний оставшийся на свободе из трех кандидатов, считавшихся серьезными соперниками Лукашенко, рискует.

По мнению Суздальцева, как только организация протестов начнет вырисовываться, власть постарается снова его задавить, пересажав всех причастных.

«Сейчас у Лукашенко остается только один рычаг влияния на ситуацию — силовой. Поэтому все будет зависеть от того, какую сторону в итоге займут силовики»,

— говорит эксперт. Сделать однозначный прогноз здесь не удастся, хотя, как пишет популярный в Белоруссии Telegram-канал NEXTA, силовики уже начинают класть на стол начальству рапорты об увольнении.

Какое будущее ждет протестное движение Белоруссии — спрогнозировать сложно. Дмитрий Болкунец прогнозирует, что акции могут возобновиться даже осенью, потому что все говорит о том, что в это время страну накроет масштабный экономический кризис: «Граждане все-таки часто определяют свое отношение к ситуации наличием продуктов в холодильнике и денег в кармане».

Пик протестов, по мнению эксперта, придется на 9-10 августа, «когда Александр Лукашенко объявит себя победителем и сообщит о результате в 97%». Как отмечает Болкунец, именно «эта цифра сегодня обсуждается в верхах белорусской власти, хотя они и абсолютно не соответствует действительности».

«Почему 97%? Потому что Лукашенко уверен, что белорусы промолчат и съедят эту хурму. Выйдет кучка людей, пошумит, но в итоге смирится. Он очень обиделся на лозунг «Саша 3%» и хочет показать, что на самом деле 3% — это маргинальная оппозиция и «майданутые», которые, как он выразился, «по площадям прыгают, бегают».

Однозначно можно сказать одно: на голосовании у Лукашенко не будет сколько-нибудь серьезных конкурентов, а перспектив для смены власти в нынешнем протестном движении эксперты не просматривают.

Во-многом, как отмечает Кирилл Аверьянов-Минский, это связано с тем, что у протестующих нет необходимой в данной ситуации внешнеполитической и финансовой поддержки извне.

Помощи от России ждать не приходится. Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже заявил, что Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, а протесты в республике — внутреннее дело Минска.

И хотя эксперты не сомневаются, что по итогам кампании в отношении белорусского руководства будут введены санкции, Лукашенко на самом деле является комфортной для Запада фигурой. «Там он воспринимается сейчас уже не как кровавый диктатор, а как гарант суверенитета Белоруссии, — говорит Аверьянов-Минский. — Поэтому вкладываться политически и финансово в поддержку альтернативных кандидатов, тем более что они не очень серьезные, Западу не с руки. И вкладываться в протесты — тоже».

«Поэтому в такой ситуации, когда нет лидера и нет политической поддержки извне протесты в Белоруссии обречены», — резюмирует эксперт.