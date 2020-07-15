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Алиев возмутился обращению Армении к ОДКБ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Алиев сделал заявление о конфликте с Арменией
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеет отношения к инциденту на армяно-азербайджанской границе.
«После наших ответных действий Армения сразу обратилась к ОДКБ, запросила помощь у них. Причем тут ОДКБ? Азербайджан не нарушал границу Армении», — сказал Алиев на заседании кабинета министров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что все члены ОДКБ — друзья Азербайджана, кроме Армении.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не планирует проводить военные действия на границе с Арменией.
«12 июля вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском направлении из артиллерии (…) погибли наши военные, есть раненые. При этом Армения, как всегда, попыталась всю ответственность переложить на Азербайджан. Нам нет никакого резона осуществлять военные действия на границе с Арменией, у нас нет военных целей и планов на государственной границе Азербайджана, с военной точки зрения начинать нам инцидент бессмысленно», — сказал Алиев.
Он пояснил, что поручил азербайджанским военным отомстить за погибших, «нанести по врагу такой удар, чтобы он долгое время не мог о нем забыть».
«Кроме этого, всем международным организациям была предоставлена полная информация об этой армянской провокации. Как позволит оперативная ситуация, мы отвезем на место событий представителей военных атташе иностранных государств, журналистов», — заключил президент.
В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.
В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.
В среду минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в Товузском направлении границы.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.
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В мире , Ильхам Алиев , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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