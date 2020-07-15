Алиев сделал заявление о конфликте с Арменией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеет отношения к инциденту на армяно-азербайджанской границе.

«После наших ответных действий Армения сразу обратилась к ОДКБ, запросила помощь у них. Причем тут ОДКБ? Азербайджан не нарушал границу Армении», — сказал Алиев на заседании кабинета министров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что все члены ОДКБ — друзья Азербайджана, кроме Армении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не планирует проводить военные действия на границе с Арменией.

«12 июля вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском направлении из артиллерии (…) погибли наши военные, есть раненые. При этом Армения, как всегда, попыталась всю ответственность переложить на Азербайджан. Нам нет никакого резона осуществлять военные действия на границе с Арменией, у нас нет военных целей и планов на государственной границе Азербайджана, с военной точки зрения начинать нам инцидент бессмысленно», — сказал Алиев.

Он пояснил, что поручил азербайджанским военным отомстить за погибших, «нанести по врагу такой удар, чтобы он долгое время не мог о нем забыть».

«Кроме этого, всем международным организациям была предоставлена полная информация об этой армянской провокации. Как позволит оперативная ситуация, мы отвезем на место событий представителей военных атташе иностранных государств, журналистов», — заключил президент.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

В среду минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в Товузском направлении границы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.