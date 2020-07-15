Помпео: «Действия России в Сирии вредят её жителям»

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"У России совершенно иной набор взглядов относительно Ирана. Они работают вместе с ним в Сирии против интересов жителей Сирии. Мы сожалеем, что Россия приняла это решение.

США больше всех вкладывают в усилия по оказанию гуманитарной помощи в Сирии, и Россия, увы, работает против этих интересов и параллельно интересам Ирана", — сказал глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на видеоконференции, организованной газетой The Hill.

Во время мероприятия он также вновь подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.

С начала сирийского конфликта Россия выступала против иностранного вмешательства в него, настаивая на поиске политического решения для прекращения гражданской войны. РФ поддерживает правительство Сирии и считает, что Башар Асад является законно избранным президентом страны, политическую судьбу которого должны решать сами сирийцы.

Москва является одним из инициаторов политического урегулирования и переговоров сирийского правительства и оппозиции.