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Помпео утверждает, что взаимодействие РФ с Ираном по Сирии противоречит интересам сирийцев 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Помпео: «Действия России в Сирии вредят её жителям»
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майкл Помпео в среду выступил с утверждением, что взаимодействие России с Ираном по Сирии идет вразрез с интересами сирийцев.
"У России совершенно иной набор взглядов относительно Ирана. Они работают вместе с ним в Сирии против интересов жителей Сирии. Мы сожалеем, что Россия приняла это решение.
США больше всех вкладывают в усилия по оказанию гуманитарной помощи в Сирии, и Россия, увы, работает против этих интересов и параллельно интересам Ирана", — сказал глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на видеоконференции, организованной газетой The Hill.
Во время мероприятия он также вновь подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.
С начала сирийского конфликта Россия выступала против иностранного вмешательства в него, настаивая на поиске политического решения для прекращения гражданской войны. РФ поддерживает правительство Сирии и считает, что Башар Асад является законно избранным президентом страны, политическую судьбу которого должны решать сами сирийцы.
Москва является одним из инициаторов политического урегулирования и переговоров сирийского правительства и оппозиции.
Иран с начала сирийского кризиса занял сторону официального Дамаска, предоставив ему военную и финансовую помощь. Так, отряды Корпуса стражей исламской революции и подконтрольные Тегерану подразделения шиитской организации "Хезболлах", базирующейся в Ливане, поддерживают сирийскую армию.
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Комментарии 1
В мире , Башар Асад , Майкл Помпео , Хезболла , Иран , Сирия , США
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