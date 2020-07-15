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США наложат санкции на сотрудников Huawei 

Lenta.ru и ещё 2 54 минуты назад
США наложат санкции на сотрудников Huawei
Фото: David Becker / Getty Images
Соединенные Штаты наложат санкции на ряд сотрудников фирмы Huawei и других китайских компаний, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает Axios.
Ограничения коснутся работников предприятий, которые «оказывают материальную поддержку режимам, нарушающим права человека во всем мире», уточнил политик. Он рассказал, что в ближайшее время планирует посетить Великобританию и Данию — страны, которые вслед за США запретили работу китайских фирм на своей территории.
Днем ранее, 14 июля, правительство Великобритании запретило Huawei заниматься развитием сетей 5G на территории страны. Местным компаниям с 2021 года будет запрещено закупать оборудование у китайской компании, которая до сих пор была основным поставщиком.
Основанием для решения стали опасения по поводу возможной передачи персональных данных пользователей сетей 5G китайским спецслужбам. Аналогичные обвинения со стороны США в прошлом году привели к санкциям в отношении Huawei и запрету на сотрудничество с ней для американских компаний.
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В мире , США
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