США наложат санкции на сотрудников Huawei 

Соединенные Штаты наложат санкции на ряд сотрудников фирмы Huawei и других китайских компаний, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает Axios.

Ограничения коснутся работников предприятий, которые «оказывают материальную поддержку режимам, нарушающим права человека во всем мире», уточнил политик. Он рассказал, что в ближайшее время планирует посетить Великобританию и Данию — страны, которые вслед за США запретили работу китайских фирм на своей территории.

Днем ранее, 14 июля, правительство Великобритании запретило Huawei заниматься развитием сетей 5G на территории страны. Местным компаниям с 2021 года будет запрещено закупать оборудование у китайской компании, которая до сих пор была основным поставщиком.

Основанием для решения стали опасения по поводу возможной передачи персональных данных пользователей сетей 5G китайским спецслужбам. Аналогичные обвинения со стороны США в прошлом году привели к санкциям в отношении Huawei и запрету на сотрудничество с ней для американских компаний.