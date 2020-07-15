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«Борец с русским миром» назвал СС «Галичина» трагедией Украины 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
СС «Галичина» назвали трагедией Украины
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович, получивший известность как «борец с русским миром» назвал набранную из украинских добровольцев дивизию СС «Галичина» «трагической страницей украинской истории». Об этом сообщают «Українські Новини».
«Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС "Галичина" — воевал не за украинские интересы, а за немецкие», — заявил он.
В то же время Вятрович выступил против признания символики дивизии нацистской. Он рассказал, что она была разработана еще в XIV веке, а немцы использовали ее, чтобы обмануть украинцев и показать, что они воюют за национальные интересы.
Ранее Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Судьи частично удовлетворили иск председателя издательства «Сакцент Плюс» Натальи Мясниковой. Она просила признать незаконным ответ бывшего главы УИНП Владимира Вятровича на запрос издания «Страна.ua» в 2017 году. В нем он отметил, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к национал-социализму, который запрещен на Украине.
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В мире , Украина , Владимир Вятрович , Верховная Рада
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