СС «Галичина» назвали трагедией Украины

«Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС "Галичина" — воевал не за украинские интересы, а за немецкие», — заявил он.

В то же время Вятрович выступил против признания символики дивизии нацистской. Он рассказал, что она была разработана еще в XIV веке, а немцы использовали ее, чтобы обмануть украинцев и показать, что они воюют за национальные интересы.

Ранее Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Судьи частично удовлетворили иск председателя издательства «Сакцент Плюс» Натальи Мясниковой. Она просила признать незаконным ответ бывшего главы УИНП Владимира Вятровича на запрос издания «Страна.ua» в 2017 году. В нем он отметил, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к национал-социализму, который запрещен на Украине.