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Европа разрабатывает план на случай второй волны коронавируса 

Газета.Ru и ещё 3 58 минут назад
Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны коронавируса, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики, пишет ТАСС.
"В случае если в отдельных регионах мы окажемся вынуждены сдерживать пандемию, мы будем это делать эффективно, чтобы не допустить повторного введения глобального карантина и новой остановки экономики", — приводятся слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес.
В Европе коронавирусом заразились 2,6 миллиона, выздоровели 1,5 миллиона, погибли почти 200 тысяч человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.
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В мире , Видео , Стелла Кириакидес , ЕС , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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