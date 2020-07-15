На грани войны: США вмешались в конфликт Баку и Еревана

Госдепартамент настроен нейтрально, но сенатор от Массачусетса Эд Маркей поддерживает Армению и считает, что Азербайджан Турция должны уважать чаяния армянского народа Нагорного Карабаха и немедленно прекратить этот конфликт. При этом США признают Нагорный Карабах азербайджанской землей, напоминает автор.

После смертоносного столкновения между Арменией и Азербайджаном, унесшего жизни 14 человек, американские политики призывают к разрядке между двумя бывшими советскими республиками.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха разразился в начале 1990-х годов, когда обе страны обрели независимость от СССР. В 1994 году стороны договорились о прекращении огня, но к постоянному мирному соглашению на международных переговорах так и не пришли.

События этой недели, когда вдоль границы разразились самые кровавые столкновения за последние годы, грозят подорвать мирный процесс. Боевые действия начались в воскресенье, и к полудню вторника погибли по меньшей мере шестнадцать человек, включая азербайджанского генерал-майора.

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на международной границе Армения — Азербайджан, — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус (Morgan Ortagys) в понедельник. — Мы настоятельно призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми линиями связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и строго придерживаться режима прекращения огня».

Член сенатского комитета по международным отношениям Эд Маркей (Ed Markey), демократ от Массачусетса, призвал Азербайджан отвести войска.

«Я поддерживаю Армению, поскольку они защищают свою территориальную целостность, — написал он в заявлении в социальных сетях. — Азербайджан и Турция должны уважать армяно-азербайджанскую границу, уважать чаяния армянского народа Нагорного Карабаха и немедленно прекратить этот конфликт».

США признают Нагорный Карабах азербайджанской землей, но спорная территория контролируется проармянским правительством и называет себя Республикой Арцах.

Население территории — преимущественно этнические армяне, однако при этом Карабах был частью Азербайджанской ССР с 1921 по 1991 год. На фоне этнических конфликтов и распада Советского Союза Карабах попытался выйти из-под власти Баку, в результате чего вспыхнула война между новообразованными республиками Арменией и Азербайджаном.

В развязывании боевых действий на этой неделе обе стороны обвинили друг друга. За несколько дней до обострения президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в затягивании «бессмысленных» мирных переговоров.

В воскресном заявлении МИД Азербайджана обвинил армянские силы в попытке захвата территории Товузского района.

«Армения несет полную ответственность за эти провокационные действия, которые способствуют обострению ситуации», — заявили в министерстве.

Однако МИД Армении обвинил в «провокационных действиях» и «постоянных попытках нагнетать эскалацию» азербайджанские силы.