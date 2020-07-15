На грани войны: США вмешались в конфликт Баку и Еревана

Госдепартамент настроен нейтрально, но сенатор от Массачусетса Эд Маркей поддерживает Армению и считает, что Азербайджан и Турция должны уважать чаяния армянского народа Нагорного Карабаха и немедленно прекратить этот конфликт. При этом США признают Нагорный Карабах азербайджанской землей, напоминает автор.
После смертоносного столкновения между Арменией и Азербайджаном, унесшего жизни 14 человек, американские политики призывают к разрядке между двумя бывшими советскими республиками.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха разразился в начале 1990-х годов, когда обе страны обрели независимость от СССР. В 1994 году стороны договорились о прекращении огня, но к постоянному мирному соглашению на международных переговорах так и не пришли.
События этой недели, когда вдоль границы разразились самые кровавые столкновения за последние годы, грозят подорвать мирный процесс. Боевые действия начались в воскресенье, и к полудню вторника погибли по меньшей мере шестнадцать человек, включая азербайджанского генерал-майора.
«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на международной границе Армения — Азербайджан, — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус (Morgan Ortagys) в понедельник. — Мы настоятельно призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми линиями связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и строго придерживаться режима прекращения огня».
США, Франция и Россия — сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта коалиция стран наблюдает за армяно-азербайджанским мирным процессом.
Член сенатского комитета по международным отношениям Эд Маркей (Ed Markey), демократ от Массачусетса, призвал Азербайджан отвести войска.
«Я поддерживаю Армению, поскольку они защищают свою территориальную целостность, — написал он в заявлении в социальных сетях. — Азербайджан и Турция должны уважать армяно-азербайджанскую границу, уважать чаяния армянского народа Нагорного Карабаха и немедленно прекратить этот конфликт».
США признают Нагорный Карабах азербайджанской землей, но спорная территория контролируется проармянским правительством и называет себя Республикой Арцах.
Население территории — преимущественно этнические армяне, однако при этом Карабах был частью Азербайджанской ССР с 1921 по 1991 год. На фоне этнических конфликтов и распада Советского Союза Карабах попытался выйти из-под власти Баку, в результате чего вспыхнула война между новообразованными республиками Арменией и Азербайджаном.
В развязывании боевых действий на этой неделе обе стороны обвинили друг друга. За несколько дней до обострения президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в затягивании «бессмысленных» мирных переговоров.
В воскресном заявлении МИД Азербайджана обвинил армянские силы в попытке захвата территории Товузского района.
«Армения несет полную ответственность за эти провокационные действия, которые способствуют обострению ситуации», — заявили в министерстве.
Однако МИД Армении обвинил в «провокационных действиях» и «постоянных попытках нагнетать эскалацию» азербайджанские силы.
«Мы решительно осуждаем провокационные действия азербайджанских вооруженных сил, и с их возобновлением военно-политическое руководство Азербайджана понесет всю ответственность за непредсказуемые последствия подрыва региональной стабильности», — написал в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян.