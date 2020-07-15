Госдепартамент США призвал Армению Азербайджан «немедленно прекратить» столкновения на границе. А сенатор Эд Маркей поддержал Армению. В реакции американских политиков на обострение ситуации на Южном Кавказе разбиралось издание The National Interest.

Как сообщал «Рамблер», ситуация на армяно-азербайджанской границе резко обострилась 12 июля. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах, в том числе с использованием артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.

К полудню 14 июля погибли по меньшей мере 16 человек, включая азербайджанского генерал-майора, а американские политики призвали стороны к перемирию, отмечает The National Interest.

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на международной границе Армения — Азербайджан. Мы настоятельно призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми линиями связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и строго придерживаться режима прекращения огня», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус (Morgan Ortagys).

В свою очередь, по данным издания, член комитета сената по международным отношениям Эд Маркей выступил в соцсетях в поддержку Армении, так как «она защищает свою территориальную целостность». Он призвал Азербайджан и Турция уважать армяно-азербайджанскую границу и чаяния армянского народа Нагорного Карабаха.