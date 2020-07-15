Канье Уэст выбыл из президентской гонки

Рэпер и предприниматель Канье Уэст решил выйти из президентской гонки и не будет выставлять свою кандидатуру в 2020 году, сообщил изданию New York Magazine Intelligencer политтехнолог Стив Крамер.

По словам Крамера, который в разные годы работал на кандидатов как от Демократической, так и от Республиканской партии , помогая им участвовать в голосовании, его наняли для помощи Уэсту. Его работа заключалась в том, чтобы музыкант попал в избирательный бюллетень во Флориде и Южной Каролине. К кампании привлекли как добровольцев, так и оплачиваемых сотрудников.

На прошлой неделе Крамер сообщил журналисту издания, что Уэст «выбыл» из гонки. Спустя некоторое время он прислал более развернутый комментарий.

«Я не могу сказать ничего хорошего или плохого о Канье. Каждый вправе лично принимать решение. Баллотироваться на пост президента должно быть одной из самых сложных вещей для тех, кто действительно задумывается об этом… Каждый кандидат сталкивается с подобными препятствиями на этом пути», — заявил Крамер.

По словам политтихнолога, нанятые им сотрудники были разочарованы выходом Уэста из президентской гонки не только потому, что останутся без работы, но и из-за того, что им было интересно заниматься программой музыканта.

Уэст не комментировал информацию о выходе из гонки. Последняя публикация на тему выборов в его Twitter-аккаунте была сделана 10 июля.