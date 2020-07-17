Еще в одной стране число больных COVID-19 превысило 1 млн

Общее число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Индии превысило 1 млн человек и достигло 1 003 832. Как сообщает в пятницу индийское министерство здравоохранения, число заболевших выросло за сутки на рекордные 34 956.

Нынешний суточный рекорд числа заболевших стал в стране вторым подряд и восьмым за последние девять дней. Накануне было зафиксировано 32 695 новых инфицированных, в среду — 29 429 новых заболевших, в минувший понедельник рекордом стали 28 701 инфицированных, в воскресенье — 28 637, в субботу — 27 114, в прошлую пятницу сообщалось о 26 506 заразившихся, а в прошлый четверг — о 24 879.

Резкий скачок числа инфицированных опередил прогнозы специалистов, которые в начале текущей недели предполагали, что Индия пересечет отметку в миллион заболевших только к самому концу недели или к началу следующей. Стране потребовалось почти четыре месяца, чтобы общее число заболевших достигло полумиллиона человек, но затем ушло менее трех недель, чтобы этот показатель вырос до миллиона.

По данным Минздрава Индии, число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло за прошедшие сутки на 687 и достигло 25 602. В больницах страны проходят лечение 342 473 пациента, выздоровели 635 757 человек.

Как сообщает ведомство, в лидерах по числу заболевших остается западный штат Махараштра (284 281 заболевший), за ним следуют штат Тамилнад (156 369) и национальный столичный округ Дели (118 645).