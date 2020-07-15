Пока вы спали: Лукашенко расправился с конкурентом

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Лукашенко устранил главных конкурентов

Эксперты увидели за отказом в регистрации кандидатами в президенты бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико и высокопоставленного дипломата Валерия Цепкало руку действующего главы республики Александра Лукашенко . Об этом пишут «Белорусские новости».

По мнению белорусских экспертов, «выборов уже нет», так как за три недели до начала голосования выбыли «два самых перспективных, самых популярных претендента». Такой сценарий косвенно говорит о том, что власти не верят в высокий рейтинг Лукашенко и белорусский президент «предпочел не рисковать», отмечает издание.

Минтруд предложил возвращать россиянам потерянный инвестдоход

Министерство труда России предложило законодательно закрепить возврат россиянам потерянного инвестиционного дохода, если будет доказан неправомерный перевод их пенсионных накоплений. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание напомнило, что сегодня без штрафных санкций можно перевести свои пенсионные накопления в другую страховую компанию один раз в пять лет. Если гражданин решит сделать это досрочно, то он лишается инвестиционного дохода. Минтруд при помощи разрабатываемых им поправок к законодательству предлагает обязать страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать изъятый инвестдоход, если суд установил незаконность сделки.

70% фитнес-клубов могут закрыться к концу года

Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, привели к тому, что индустрия фитнеса потеряла более 50 млрд рублей — почти треть годового оборота. Если ситуация не изменится, то к концу года могут быть закрыты 70% клубов. Об этом со ссылкой Ассоциацию операторов фитнес-индустрии пишет газета «Ведомости».

В ассоциации отметили, сегодня более 85% российских фитнес-клубов закрыты, либо открыты с такими ограничениями, которые не позволяют работать без убытков. Члены ассоциации собирают подписи под петицией к президенту России, в которой просят вмешаться и помочь отрасли работать полноценно.

АТОР сообщила об «ажиотажном» спросе на отдых в России

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на российские курорты приехали сотни тысяч туристов, в Краснодарском крае и Крыму продаются туры в самые дорогие и комфортные отели. Об этом пишет «Российская газета».

«Сейчас мы видим практически ажиотажный аншлаг на наших курортах. Кроме того, удивительным образом для этого сезона появилась возможность отправиться на чартерах, то есть дешевле, в те регионы, которые воспринимались как направления индивидуального, дорогого туризма. Это Алтай, Бурятия», — отметила она.

По словам Ломидзе, туроператоры ожидают, что внутри страны в этом году отдохнут на 15% больше россиян, чем в прошлом.

Россияне ждут вторую волну коронавируса

Опрос, проведенный РАНХиГС , показал, что 45% россиян ожидают в этом году новой вспышки COVID-19, сообщает газета «Известия».

В проведенном 18-21 июня исследовании приняли участие больше двухтысяч человек. 45% респондентов согласились с утверждением, что в этом году произойдет вторая волна (вспышка) заболевания коронавирусом, отрицательно ответили всего 18%. Значительная часть опрошенных — 37% — затруднилась с ответом. При этом 38% участников опроса выразили уверенность, что режим самоизоляции был снят слишком рано.