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В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа 

Lenta.ru 2 часа назад
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Фото: РИА Новости
Общественная палата (ОП) Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Там подчеркнули, что памятник был установлен по инициативе «институций, считающих горцев враждебным для России элементом». В ОП Абхазии разделяют возмущение представителей других народов региона, так как считают установку такого памятника бросающей тень на современные взаимоотношения между нациями.
«Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Установка подобных памятников не способствует обоюдному уважению и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего», — говорится в заявлении.
Памятник покорителям Кавказа был установлен 30 июня в месте впадения реки Мзымта в Черное море — там, где в 1837 году русские войска заложили форт Святого Духа. Спустя несколько дней он был демонтирован по инициативе черкесских общественников.
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В заявлении они осудили установку памятников «военным преступникам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа за грань уничтожения», назвали памятник фальсификацией истории и глумлением над исторической памятью коренных народов Кавказа.
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В мире , Абхазия , Сочи
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