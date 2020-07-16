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Британия анонсировала публикацию доклада о «вмешательстве» России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Британия подготовила доклад о «вмешательстве» России
Фото: Reuters
Доклад о приписываемом России «вмешательстве» во внутреннюю политику Великобритании будет опубликован до начала парламентских каникул в королевстве 22 июля, сообщил парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности.
«Сегодня утром члены комитета единогласно постановили, что доклад о России, подготовленный нашими предшественниками, будет опубликован до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы», — цитирует ТАСС заявление комитета.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии свидетельств «вмешательства» России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.
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В мире , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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