Британия подготовила доклад о «вмешательстве» России

Доклад о приписываемом России «вмешательстве» во внутреннюю политику Великобритании будет опубликован до начала парламентских каникул в королевстве 22 июля, сообщил парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности.
«Сегодня утром члены комитета единогласно постановили, что доклад о России, подготовленный нашими предшественниками, будет опубликован до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы», — цитирует ТАСС заявление комитета.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии свидетельств «вмешательства» России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.