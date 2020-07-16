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Пекин обвинил США в попытке сдержать развитие Китая 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 10 минут назад
Пекин выдвинул громкое обвинение США
Фото: РИА Новости
Американский закон «Об автономии Гонконга» нужен США не для защиты демократии, Вашингтон хочет сдержать развитие Китая, заявил замглавы китайского МИДа Чжэн Цзэгуан.
Он встретился с послом США в Китае Терри Брэнстедом. Чжэн Цзэгуан заявил, что американский закон «касается вовсе не „демократии“ и „свобод“ жителей Гонконга». Таким образом США предприняли «тщетную попытку помешать и сдержать развитие Китая».
«Эти планы никогда не увенчаются успехом», — приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что американцы вмешиваются во внутренние дела Китая также по вопросам Тибета, Синьцзяна, Южно-Китайского моря. Пекин в ответ «продолжит принимать контрмеры».
Чжэн Цзэгуан предупредил США, что Китай даст «решительный отпор любой травле и несправедливости», а планы США «помешать развитию Китая обречены на провал». Он призвал Вашингтон сменить курс, прекратить клевету и провокации.
Напомним, президент США Дональд Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности. МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».
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Комментарии 2
В мире , Санкции США , Дональд Трамп , Чжэн Цзэгуан , МИД , РИА Новости , Гонконг , Китай , США
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