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Американский посол вызван в МИД Китая 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Американский посол вызван в МИД Китая
Фото: Reuters
Американского посла в Китае вызвали в МИД страны после введения санкций США из-за действий китайского правительства в Гонконге, пишут СМИ.
Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда. Замглавы ведомства сделал представление послу в связи с принятием закона «Об автономии Гонконга».
«Китай решительно выступает против поведения США и осуждает его. Чтобы защитить свои интересы, Китай будет бороться с США и вводить санкции против американских организаций и лиц», — цитирует РИА «Новости» китайское издание Global Times.
Напомним, ранее в среду МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».
Глава Белого дома Дональд Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности.
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В мире , Дональд Трамп , Чжэн Цзэгуан , МИД , РИА Новости , Гонконг , Китай , США
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