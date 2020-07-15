На улицы Баку вышли тысячи людей с криками «солдаты, вперед»

Молодые люди провели марш по центральным улицам столицы республики.

Скандировались лозунги «Карабах наш!», «Слава армии», «Солдаты, вперёд», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что манифестантов в верхней части города сопровождали наряды полиции. Через несколько часов с начала митинга его участники собрались в центре Баку

Около находящихся рядом зданий парламента, администрации президента Минобороны были выставлены полицейские кордоны. При этом некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента, но полиция с помощью водомётов пресекла попытку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.