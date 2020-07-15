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В Баку прошёл несанкционированный митинг в поддержку азербайджанской армии 

News.ru и ещё 7 23 минуты назад
На улицы Баку вышли тысячи людей с криками «солдаты, вперед»
Фото: РИА Новости
Молодые люди провели марш по центральным улицам столицы республики.
Скандировались лозунги «Карабах наш!», «Слава армии», «Солдаты, вперёд», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что манифестантов в верхней части города сопровождали наряды полиции. Через несколько часов с начала митинга его участники собрались в центре Баку.
Около находящихся рядом зданий парламента, администрации президента и Минобороны были выставлены полицейские кордоны. При этом некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента, но полиция с помощью водомётов пресекла попытку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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Комментарии 23
В мире , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Баку
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