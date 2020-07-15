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Самая молодая конгрессвумен США привлекла новых сторонников 

Lenta.ru 30 минут назад
Молодая конгрессвумен США привлекла новых сторонников
Фото: Reuters
Группа прогрессивистов в палате представителей Конгресса США, в число которых входит и самая молодая конгрессвумен страны, демократ Александрия Окасио-Кортес, смогла заполучить новых сторонников. Об этом пишет The Daily Beast.
Как отмечает издание, в настоящее время в так называемый отряд левых политиков в палате представителей входят всего четыре человека: сама Окасио-Кортес, представляющая Нью-Йорк, Ильхан Омар (Ilhan Omar) от Миннесоты, Рашида Тлаиб (Rashida Tlaib) от Мичигана и Аянна Прессли (Ayanna Pressley) от Массачусетса. На малочисленность этой группы уже обращала внимание спикер палаты Ненси Пелоси, которая отмечала, что при таком количестве говорить о каком-либо влиянии отряда в законодательном органе не стоит.
Однако, пишет The Daily Beast, сами участники группы восприняли слова Пелоси скорее как вызов и в итоге смогли привлечь в свои ряды новых сторонников.
«Вы знаете, люди говорили, что у отряда всего пара голосов. И я сказала: "Хорошо, давайте получим больше". И вот, мы получаем больше голосов, мы получаем больше людей», — пояснила Окасио-Кортес.
Так, уже в январе 2021 года по результатам выборов палата представителей, скорее всего, пополнится еще рядом политиков, которые разделяют политические убеждения и ценности группы. В частности, речь идет о Джамаале Боумане (Jamaal Bowman), который является наиболее вероятным кандидатом от демократов в 16-м округе Нью-Йорка, и Мондэре Джонсе (Mondaire Jones), борющегося за право представлять Демократическую партию на выборах от 17-го округа Нью-Йорка. При этом избиратели в данных округах преимущественно поддерживают именно демократов, так что шансы попасть в Конгресс у обоих претендентов достаточно высоки. В то же время и Боуман, и Джонс в своих интервью уже выразили поддержку левому отряду в палате представителей, заявив, что готовы стать его близкими союзниками по политическим вопросам.
Кроме того, поддержать прогрессивистов во главе с Окасио-Кортес, скорее всего, будут готовы и левый кандидат от Иллинойса Мари Ньюман (Marie Newman), которая уже успела победить в праймериз демократа-центриста Дэна Липински (Dan Lipinski), и Алекс Морс (Alex Morse), который борется за звание кандидата от демпартии на праймериз в Массачусетсе.
При этом некоторые демократы все еще поддерживают позицию Пелоси и отказываются считать отряд Окасио-Кортес серьезной силой в Конгрессе. Однако, подчеркивает The Daily Beast, заполучив еще несколько голосов, группа получит гораздо большие полномочия при определении повестки и сможет активнее продвигать поддерживаемые ей законопроекты, в частности в области здравоохранения (Medicare For All) и экологии (Green New Deal).
В конце июня сообщалось, что Окасио-Кортес одержала победу на праймериз в 14-м избирательном округе Нью-Йорка, дав отпор ставленнице миллиардеров-инвесторов, бывшей журналистке телеканала CNBC Мишель Карузо-Кабрере. Отмечалось, что Окасио-Кортес удалось победить с серьезным преимуществом более чем в 50 процентов, несмотря на мощную поддержку, которую оказывали ее сопернице глава инвестиционной компании Blackstone Group, миллиардер Стивен Шварцман и гендиректор инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Соломон.
В мае стало известно, что общественно-политическая организация «Демократические социалисты Америки», в которую входит Окасио-Кортес, начала разрастаться на фоне пандемии коронавируса. Отмечалось, что общее число ее членов достигло порядка 66 тысяч человек, при этом лидеры партии ожидали дальнейшего прироста.
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Комментарии
В мире , США , Рашида Тлаиб , Стивен Шварцман , Дэвид Соломон , Демократическая партия США , Конгресс США , Нью-Йорк
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