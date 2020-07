У Трампа нашли психопатию

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри выпустила книгу «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), в которой попыталась диагностировать у американского лидера психопатию. Она пишет, что нынешний глава государства с детства подвергался давлению со стороны своего отца, Фреда Трамп-старшего. Слова автора приводит РИА Новости.