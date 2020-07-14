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Племянница Трампа нашла у него психопатию 

Lenta.ru 28 минут назад
У Трампа нашли психопатию
Фото: Reuters
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри выпустила книгу «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), в которой попыталась диагностировать у американского лидера психопатию. Она пишет, что нынешний глава государства с детства подвергался давлению со стороны своего отца, Фреда Трамп-старшего. Слова автора приводит РИА Новости.
«Если один из родителей социопат, это практически гарантирует тяжелые последствия для самоощущения детей, особенно если рядом нет никого, кто мог бы уменьшить эти последствия», — заявила Мэри Трамп, клинический психолог по профессии.
По ее мнению, у отца Трампа отсутствовали «реальные человеческие чувства», при этом он прилюдно унижал своего старшего сына, Фредди.
Ту же психопатию Мэри Трамп нашла и у американского лидера. Со временем он стал все больше закрываться от эмоций и эмпатии, а критику стал воспринимать как вызов и разрешение вести себя еще хуже. По словам психолога, Дональд Трамп был лишен каких бы то ни было принципов и всегда приспосабливался под любые обстоятельсива. Когда его старший брат попал в больницу, Трамп предпочел пойти в кино. Ночью его брат скончался.
«Патологии Дональда столь сложны, а его поведение столь необъяснимо, что точный и всеобъемлющий диагноз потребовал бы полного перечня психологических и невропсихологических тестов, на которые он никогда не пойдет», — заключила специалист.
В той же книге Мэри Трамп заявила, что Россия оказала молчаливую поддержку кандидатуре Дональда Трампа на выборах в президенты США в 2016 году. По словам психолога, никто, включая самого бизнесмена и его семью, не верили в его победу.
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Комментарии 5
В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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