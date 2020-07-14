Умер последний генсек Компартии ЧССР Милош Якеш 

Последний генеральный секретарь правившей в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK.

Якеш, возглавлявший КПЧ с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года, не дожил до 98 лет менее одного месяца. ČTK информировало, что тело Якеша было кремировано во вторник в пражском районе Мотол. Другие подробности не сообщаются.