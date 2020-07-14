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Умер последний генсек Компартии ЧССР Милош Якеш 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Умер последний генсек Компартии ЧССР Милош Якеш
Фото: Wikimedia Commons
Последний генеральный секретарь правившей в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK.
Якеш, возглавлявший КПЧ с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года, не дожил до 98 лет менее одного месяца. ČTK информировало, что тело Якеша было кремировано во вторник в пражском районе Мотол. Другие подробности не сообщаются.
Якеш сменил на посту генсека КПЧ Густава Гусака (1913-1991), который сохранил за собой пост президента ЧССР. Оба они были вынуждены уйти из политики в результате приведших к изменению политического режима в стране событий в Праге 17 ноября 1989 года, вошедших в историю как Бархатная революция.
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В мире , Другое , Густав Гусак
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