Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США 

Lenta.ru и ещё 13 48 минут назад
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Об этом свидетельствует соответствующая Форма №1 на сайте Федеральной избирательной комиссии США.
Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).
Рэпер оформил заявку 15 июля.
Портал TMZ уточняет, что Уэст еще не подал более важную Форму №2 о сборе или тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.
15 июля консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies подсчитала долю граждан США, готовых поддержать на президентских выборах Канье Уэста. За него готовы отдать голос два процентов американцев. Лидером американских симпатий в предвыборной гонке остается Джо Байден (48 процентов).
Ранее стало известно, что Уэст принял решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства. Источники из окружения музыканта рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.
Последние новости
На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Комментарии 6
В мире , Видео , США , Канье Уэст , Джозеф Байден
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Видео
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение