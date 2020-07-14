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Полиция в Минске задержала около 80 участников стихийной акции солидарности 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
80 участников стихийной акции задержали в Минске
Фото: Газета.Ru
На стихийных митингах с требованием допустить оппозиционных кандидатов к президентским выборам в Минске начались задержания активистов и журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правозащитного центра "Весна".
В настоящее время, по данным правозащитников, задержаны около 80 человек. Среди них есть журналисты, в том числе оператор телеканала BBC Энди Смайт.
По данным агентства, протестующие размещают в сети видеоролики с небольшими стычками демонстрантов с ОМОНом.
Стихийные несанкционированные акции в Минске и других городах Белоруссии начались после того, как ЦИК республики отказал в регистрации ведущим кандидатам от оппозиционных сил Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Минск
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