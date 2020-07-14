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В МВФ считают, что сохранение независимости НБУ в интересах Украины 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
МВФ предъявил требование Украине
Фото: администрация президента Украины
Сохранение независимости Национального банка Украины (НБУ) не только в интересах самой страны, но и является требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы кредитования республики. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении директора — распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, а также является требованием в рамках действующей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться здравой денежно-кредитной и финансовой политики — это является ключом к более существенным инвестициям и всеобъемлющему росту", — отметила руководитель фонда.
Она рассказала, что обсудила во вторник с украинским лидером свою "обеспокоенность по поводу давления, оказываемого на НБУ". Георгиева назвала реформу и деятельность НБУ за прошедшие пять лет "очевидной историей успеха для Украины". Действия Нацбанка, считает она, "сыграли важную роль в стабилизации экономики" страны.
"Успешная очистка финансового сектора, который пострадал в результате махинаций, также является заслугой работы НБУ по надзору", — считает глава МВФ.
В начале июля Евросоюз назвал тревожным сигналом заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке и призвал обеспечить независимость этой структуры, отмечая, что в противном случае доверие к реформам на Украине может быть подорвано. 1 июля Смолий объявил, что уходит в отставку из-за оказываемого на него политического давления.
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В мире , Конфликты , Яков Смолий , Владимир Зеленский , Кристалина Георгиева , ЕС , Международный валютный фонд
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