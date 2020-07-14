МВФ предъявил требование Украине

"Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, а также является требованием в рамках действующей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться здравой денежно-кредитной и финансовой политики — это является ключом к более существенным инвестициям и всеобъемлющему росту", — отметила руководитель фонда.

Она рассказала, что обсудила во вторник с украинским лидером свою "обеспокоенность по поводу давления, оказываемого на НБУ". Георгиева назвала реформу и деятельность НБУ за прошедшие пять лет "очевидной историей успеха для Украины". Действия Нацбанка, считает она, "сыграли важную роль в стабилизации экономики" страны.

"Успешная очистка финансового сектора, который пострадал в результате махинаций, также является заслугой работы НБУ по надзору", — считает глава МВФ.

В начале июля Евросоюз назвал тревожным сигналом заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке и призвал обеспечить независимость этой структуры, отмечая, что в противном случае доверие к реформам на Украине может быть подорвано. 1 июля Смолий объявил, что уходит в отставку из-за оказываемого на него политического давления.

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу на $5 млрд