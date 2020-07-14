Зеленский назвал приоритетом Украины сотрудничество с МВФ 

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Соответствующее заявление о важности программы "стендбай" он сделал в ходе телефонных переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой

"Глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы "стендбай" является важным приоритетом", — цитируют Зеленского в заявлении.

Кроме того, украинский лидер указал на ценность для страны "всесторонней поддержки, которую оказывает МВФ".