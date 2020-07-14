Зеленский назвал приоритетом Украины сотрудничество с МВФ 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом для страны продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщили в офисе главы государства.
Соответствующее заявление о важности программы "стендбай" он сделал в ходе телефонных переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
"Глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы "стендбай" является важным приоритетом", — цитируют Зеленского в заявлении.
Кроме того, украинский лидер указал на ценность для страны "всесторонней поддержки, которую оказывает МВФ".