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Зеленский назвал приоритетом Украины сотрудничество с МВФ 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Зеленский назвал приоритетом Украины сотрудничество с МВФ
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом для страны продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщили в офисе главы государства.
Соответствующее заявление о важности программы "стендбай" он сделал в ходе телефонных переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
"Глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы "стендбай" является важным приоритетом", — цитируют Зеленского в заявлении.
Кроме того, украинский лидер указал на ценность для страны "всесторонней поддержки, которую оказывает МВФ".
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд
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