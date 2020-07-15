Китай назвали экономическим пугалом 

К моменту начала кризиса, вызванного пандемией, Китай стал крупнейшим в мире поставщиком ключевых продуктов. В связи с этим США ЕС опасаются экономической экспансии со стороны Китая, пишет Project Syndicate.

В западной прессе появляется множество новостей о «стремлении Китая доминировать в глобальной промышленной машине», а роль Китая в мировой экономике называют имперской агрессией. Эксперты отмечают, что страна превратилась в «экономическое пугало», а промышленность в США и Европе развивается под влиянием якобы нависшей китайской угрозы.

Однако цель должна состоять в том, чтобы построить более сильную экономику у себя в стране, а не помешать прогрессу Китая в угоду геополитке, отмечает издание.

В июле стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался мириться в торговой войне с Китаем и заключать «вторую фазу сделки» с Пекином. Отношения между станами ухудшились в конце 2017 года. США ввели пошлины на ряд товаров из Китая, что вызвало зеркальную реакцию Пекина.

В январе 2020 года США и Китай заключили «первую фазу» сделки, после чего Пекин обязался закупать больше американских товаров. Однако позже американский президент обвинил Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса, что поставило сделку под угрозу.