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Китай назвали экономическим пугалом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Китай назвали экономическим пугалом
Фото: Reuters
К моменту начала кризиса, вызванного пандемией, Китай стал крупнейшим в мире поставщиком ключевых продуктов. В связи с этим США и ЕС опасаются экономической экспансии со стороны Китая, пишет Project Syndicate.
В западной прессе появляется множество новостей о «стремлении Китая доминировать в глобальной промышленной машине», а роль Китая в мировой экономике называют имперской агрессией. Эксперты отмечают, что страна превратилась в «экономическое пугало», а промышленность в США и Европе развивается под влиянием якобы нависшей китайской угрозы.
Однако цель должна состоять в том, чтобы построить более сильную экономику у себя в стране, а не помешать прогрессу Китая в угоду геополитке, отмечает издание.
В июле стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался мириться в торговой войне с Китаем и заключать «вторую фазу сделки» с Пекином. Отношения между станами ухудшились в конце 2017 года. США ввели пошлины на ряд товаров из Китая, что вызвало зеркальную реакцию Пекина.
В январе 2020 года США и Китай заключили «первую фазу» сделки, после чего Пекин обязался закупать больше американских товаров. Однако позже американский президент обвинил Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса, что поставило сделку под угрозу.
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Комментарии
В мире , Законопроекты , Медицинские маски , COVID-19 , Дональд Трамп , ЕС , Китай , США
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