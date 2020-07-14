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Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эрдоган обвинил Армению в провокации Азербайджана
Фото: globallookpress.com
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
«Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. Из-за систематических атак Армении мы очень обеспокоены. Это сознательное нападение. Цель его — провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы Нагорного Карабаха», — передает слова президента РИА «Новости».
Эрдоган пообещал Азербайджану поддержку Турции «против любых нападений».
В воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли. Армения также сообщила о гибели двух военнослужащих в ходе конфликта.
Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.
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В мире , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Турция
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