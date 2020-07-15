Бабарико обратился в ООН

Незарегистрированный ЦИК Белоруссии претендент на пост президента страны Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу.
Об этом сообщает портал TUT.by.
«В поданном сообщении говорится о нарушении ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах в результате необоснованного задержания Виктора Бабарико и заключения его под стражу», — приводит портал слова адвокатов Бабарико.
Уточняется, что Бабрико призвал Комитет обратиться к властям Белоруссии и предпринять срочные меры, в частности, выразить «просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах».
Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов на выборы президента страны.
При этом некоторым кандидатам ЦИК отказала в регистрации, в частности Бабарико.
18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.