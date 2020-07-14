Лукашенко наигрался в свободные выборы 

Президентская кампания в Белоруссии, начинавшаяся как одна из самых ярких в истории страны, в итоге пошла по привычному для властей сценарию. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом экс-банкиру Виктору Бабарико, которого эксперты считали основным конкурентом Александра Лукашенко. Таким образом, действующий президент идёт на выборы в окружении бесперспективных соперников, а значит, гарантированно займёт пост в шестой раз.

Заседание ЦИК, посвящённое регистрации кандидатов, собравших необходимые сто тысяч подписей в свою поддержку, состоялось 14 июля: процедуру прошли, помимо самого Лукашенко, ещё четыре человека. Конкуренцию действующему лидеру составит председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, лидер общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев , беспартийная экс-депутат Анна Канопацкая и безработная Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, находящегося под стражей по уголовным обвинениям.

Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико было отказано в регистрации из-за несоответствий в декларации о доходах и имуществе, а также по причине участия иностранной организации в его избирательной кампании. В ходе заседания глава ЦИК Лидия Ермошина зачитала письмо из Комитета госконтроля, в котором отмечается, что бывший банкир руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

Юрист предвыборного штаба Бабарико Максим Знак уже заявил о намерении обжаловать решение о недопуске.

То, что мы услышали со слов (Ермошиной), выглядит странно, — подчеркнул он.

Впрочем, вероятность того, что кандидата, сидящего в СИЗО по делу Белгазпромбанка, вернут в гонку, почти нулевая: слишком очевидно стремление власти избавиться от неугодного соперника, пусть и под разговоры о демократии.

На протяжении лета Лукашенко, вроде бы пытавшийся имитировать свободные выборы, планомерно зачищал внезапно активизировавшееся вокруг него политическое поле. Ещё до выдвижения Бабарико основным конкурентом действующего президента считался бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. В итоге власти поступили предсказуемо: ЦИК просто не признал часть собранных им подписей. Тихановский, который является достаточно популярным у оппозиционно настроенных белорусов, находится в тюрьме, а его супруга, вступившая в борьбу за пост президента, хоть и опирается на реноме мужа, сама по себе не столь влиятельная фигура в политическом плане.

Таким образом, в стране реализуется наиболее безопасный для Лукашенко сценарий избирательного процесса, отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов.

С поля убраны самые неудобные и опасные игроки: Бабарико и Цепкало. В процесс включили три фейковые «альтернативы» — Канопацкую, Черечня и Дмитриева, — а также сломленную и оставшуюся фактически без команды Светлану Тихановскую. Кампания вернулась в контролируемое русло. Факт регистрации Тихановской — довольно продуманный шаг властей. Её участие прикрывает собой явных спойлеров и немного снижает общественное недовольство от отказов в допуске Бабарико и Цепкало, а также девальвирует идею массового бойкота выборов.

При этом, отмечает аналитик, власть сознательно дезориентирует электорат, сохраняя при этом иллюзию выбора, чтобы не навлечь масштабную критику Запада.

Тихановская после регистрации в качестве кандидата уже заявила, что рассматривает возможность объединения с командами выбывших Бабарико и Цепкало. Такой союз видится вполне вероятным и логичным, поскольку позволил бы консолидировать протестных избирателей, тем более что до выборов остаётся меньше месяца. Однако, считает Усов, если Тихановская действительно начнёт представлять угрозу шестому сроку Лукашенко, власти могут в любой момент снять и её кандидатуру.

Что же касается Бабарико, то в его штабе ранее озвучили планы по созданию собственной партии для борьбы в парламенте. Но воплощение этих намерений во многом будет зависеть от судьбы самого экс-банкира.