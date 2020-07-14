Волна задержаний захлестнула Минск 

В белорусской столице на акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов к президентским выборам начались задержания митингующих, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

По словам журналистов, правоохранители уводят с улицы людей без разбора, даже случайных прохожих. В некоторых местах протестующие пытаются сопротивляться омоновцам.

По данным канала, самые масштабные стычки с правоохранителями произошли на площади Победы в Минске. Кое-где митингующие устроили с сотрудниками ОМОН массовые драки. При этом милиционеры продолжают задерживать людей. В большинстве случаев правоохранители обращают внимание на участников акции протеста с червоно-белой символикой.

Позже стало известно о задержаниях на улицах Новой Боровой, Немиге, а также на Октябрьской площади. Администраторы канала подчеркивают, что некоторые сотрудники милиции игнорируют приказы о разгоне митингующих. Примечательно, что в Заводском районе белорусской столицы в настоящее время работают сирены.