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Волна задержаний захлестнула Минск 

Павел Тиунов и ещё 2 12 минут назад
В белорусской столице на акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов к президентским выборам начались задержания митингующих, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
По словам журналистов, правоохранители уводят с улицы людей без разбора, даже случайных прохожих. В некоторых местах протестующие пытаются сопротивляться омоновцам.
Эксперт: протесты в Белоруссии будут нарастать
По данным канала, самые масштабные стычки с правоохранителями произошли на площади Победы в Минске. Кое-где митингующие устроили с сотрудниками ОМОН массовые драки. При этом милиционеры продолжают задерживать людей. В большинстве случаев правоохранители обращают внимание на участников акции протеста с червоно-белой символикой.
Позже стало известно о задержаниях на улицах Новой Боровой, Немиге, а также на Октябрьской площади. Администраторы канала подчеркивают, что некоторые сотрудники милиции игнорируют приказы о разгоне митингующих. Примечательно, что в Заводском районе белорусской столицы в настоящее время работают сирены.
Ранее, как сообщал «Рамблер», оппозиционному кандидату в президенты страны Виктору Бабарико было отказано в регистрации Центральным избирательным комитетом Белоруссии. Причиной тому послужили якобы скрытые им сведения о доходах и находящегося в собственности имущества.
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В мире , Видео , СНГ , Центризбирком России , Минск
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