Действуют жестко: волна задержаний захлестнула Минск

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На акции протеста в Минске начались задержания 

Lenta.ru 31 минуту назад
На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.
Правоохранители задерживают людей с бело-червоно-белой символикой. Уточняется, что под задержания попадают и случайные прохожие.
В сообщении говорится, что правоохранители действуют жестко. Некоторые участники протестной акции сопротивляются задержаниям.
Эксперт: протесты в Белоруссии будут нарастать
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов Бабарико и еще одному оппоненту Лукашенко, Виктору Цепкало. Светлана Тихановская, жена задержанного блогера, сможет принять участие в выборах.
Последние новости
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Сенаторы решили запретить лицам одного пола заключать брак и усыновлять детей Сенаторы решили запретить лицам одного пола заключать брак и усыновлять детей Россия перехватила самолеты-разведчики НАТО около своих границ Россия перехватила самолеты-разведчики НАТО около своих границ
Комментарии 6
В мире , Видео , СНГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
03:36
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
В мире
Действуют жестко: волна задержаний захлестнула Минск
00:52
Действуют жестко: волна задержаний захлестнула Минск
В мире СНГ
Медведев допустил вторую волну коронавируса
00:57
Медведев допустил вторую волну коронавируса
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение