Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги

Американский актер Стивен Сигал не ставил свою подпись под письмом миллионеров из разных стран мира с обращением к национальным правительствам повысить налоги для богатых, чтобы глобальная экономика быстрее преодолела последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом во вторник рассказал ТАСС представитель Сингала Анар Рейбанд.

"Это не так, это фейк, — сказал Рейбанд. — Я не знаю, почему туда приписали Стивена, он ничего не подписывал".

Речь идет о письме, которое подписали более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов. В число подписавшихся вошли наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие. Этот призыв прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России.

В понедельник РБК со ссылкой на The Guardian сообщил, что в число подписавших письмо входит Стивен Сигал. Однако речь шла о человеке с именем Stephen Segal, в то время как имя актера на английском языке пишется как Steven Seagal.