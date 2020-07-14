Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс 

Свободная пресса 1 час назад
Украинский политолог Николай Капитоненко считает, что России не выгодно включать в свой состав территории Донецкой и Луганской народных республик.
Он отметил, что, в отличие от Крыма, ДНР и ЛНР не имеют столь важного стратегического значения для Москвы, при этом их сложнее оборонять. К тому же такой шаг чреват для нашей страны введением новых санкций со стороны Запада, пишут Argumenti.ru.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев ведёт активную подготовку к военному решению конфликта в Донбассе.
Свободная пресса: последние новости
Соратник Трампа опубликовал карту Украины без Крыма Соратник Трампа опубликовал карту Украины без Крыма В Великобритании готовятся к сотне тысяч смертей из-за второй волны коронавируса В Великобритании готовятся к сотне тысяч смертей из-за второй волны коронавируса Госдеп США осудил обострение между Азербайджаном и Арменией Госдеп США осудил обострение между Азербайджаном и Арменией
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп отомстит русским
Пока вы спали: Трамп отомстит русским
28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
«Федосеева-Шукшина боялась, что Ольга лишит ее жизни»
«Федосеева-Шукшина боялась, что Ольга лишит ее жизни»
Раскрыты подробности дела советника главы «Роскосмоса»
Раскрыты подробности дела советника главы «Роскосмоса»
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
03:36
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
В мире
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Британия готовится к сотне тысяч смертей из-за COVID-19
00:57
Британия готовится к сотне тысяч смертей из-за COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение