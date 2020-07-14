Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс

Украинский политолог Николай Капитоненко считает, что России не выгодно включать в свой состав территории Донецкой и Луганской народных республик.

Он отметил, что, в отличие от Крыма, ДНР и ЛНР не имеют столь важного стратегического значения для Москвы, при этом их сложнее оборонять. К тому же такой шаг чреват для нашей страны введением новых санкций со стороны Запада, пишут Argumenti.ru.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев ведёт активную подготовку к военному решению конфликта в Донбассе.