Появилось пророчество о войне России и Европы 

Пользователи Сети опубликовали предсказание афонского старца Паисия Святогорца, который еще в 90-х годах прошлого столетия предсказал войну России с Европой, сообщают «Аргументы Недели». По мнению священника, поводом для масштабного противостояния станет борьба за Стамбул.

Паисий отмечал, что события вокруг Константинополя (название Стамбула в прошлом — прим. ред.) повлияют на судьбу мира. Он подчеркивал, что в нынешнем виде Турция исчезнет с политической карты мира. За территорию страны будут бороться Россия и Европа. Основное противостояние развернется на месте нынешней турецкой столицы. По словам Паисия, в результате погибнет много людей, а Стамбул будет контролировать Греция.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в трудах Нострадамуса нашли предсказание, касающееся будущего России. Согласно ему, РФ может стать новым «духовным центром мира». По мнению, знаменитого французского фармацевта «золотой век» для России может наступить в период с 2025 по 2035 год. В это время, согласно предсказанию, в стране появится новая религия и новый правитель.