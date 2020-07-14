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Появилось пророчество о войне России и Европы 

Павел Тиунов и ещё 1 41 минуту назад
Появилось пророчество о войне России и Европы
Фото: globallookpress.com
Пользователи Сети опубликовали предсказание афонского старца Паисия Святогорца, который еще в 90-х годах прошлого столетия предсказал войну России с Европой, сообщают «Аргументы Недели». По мнению священника, поводом для масштабного противостояния станет борьба за Стамбул.
Паисий отмечал, что события вокруг Константинополя (название Стамбула в прошлом — прим. ред.) повлияют на судьбу мира. Он подчеркивал, что в нынешнем виде Турция исчезнет с политической карты мира. За территорию страны будут бороться Россия и Европа. Основное противостояние развернется на месте нынешней турецкой столицы. По словам Паисия, в результате погибнет много людей, а Стамбул будет контролировать Греция.
Выложено пророчество итальянской ясновидящей об «очень интересном будущем» России
Ранее, как сообщал «Рамблер», в трудах Нострадамуса нашли предсказание, касающееся будущего России. Согласно ему, РФ может стать новым «духовным центром мира». По мнению, знаменитого французского фармацевта «золотой век» для России может наступить в период с 2025 по 2035 год. В это время, согласно предсказанию, в стране появится новая религия и новый правитель.
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В мире , Стамбул , Турция
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