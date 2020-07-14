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Минск заявил об использовании Бабарико финпомощи из-за границы 

ИА Regnum 51 минуту назад
Бывший глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико получал финансовую помощь из-за границы, заявила 14 июля председатель Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.
«Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико — лицом, выдвигаемым кандидатом в президенты, — иностранной финансовой помощи», — сказала Ермошина.
Она добавила, что Белагзпромбанк более чем на 99% принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, то есть «это почти целиком иностранное предприятие».
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа должно состоятся основное голосование на выборах президента страны. В разгар предвыборной кампании, в частности, был заключен под стражу основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико.
Сегодня, 14 июля, Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Газпромбанк , Газпром , Минск
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