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Посол Украины вызван в МИД Армении 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Посол Украины вызван в МИД Армении
Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua
Украинский посол Иван Кулеба вызван в МИД Армении из-за заявления внешнеполитического ведомства Украины, пишут СМИ.
В понедельник МИД Украины выразил обеспокоенность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана, в котором украинская сторона выступила «за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ».
Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
«В ходе встречи заместитель министра иностранных дел также проинформировал посла о начатых азербайджанскими вооруженными силами с 12-го июля нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана», — приводится сообщение армянского МИД.
В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли. Армения также сообщила о гибели двух военнослужащих в ходе конфликта.
Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.
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Комментарии
В мире , Шаварш Кочарян , Министерство обороны , МИД , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
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