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Минобороны Армении опровергло уничтожение своего беспилотника азербайджанскими ВС 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Армения опровергла уничтожение своего беспилотника
Фото: Минобороны Армении
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление военного ведомства Азербайджана об уничтожении армянского беспилотного летательного аппарата "X-55" в четверг, 16 июля. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Минобороны Азербайджана распространило ложную информацию Ни один беспилотник армянских вооруженных сил не уничтожен, а прилагаемая к информации (минобороны Азербайджана — ред.) фотография не соответствует действительности", — написала Степанян.
Она также добавила, что в настоящее время беспилотники данной конструкции в арсенале ВС Армении не применяются.
Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские военнослужащие сбили беспилотник ВС Армении, проводящий разведывательные полеты над позициями Азербайджана в направлении Товузского района.
Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.
Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обоих стран.
Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВС Азербайджана сбили армянский беспилотник
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Комментарии
В мире , Конфликты , Война в Сирии , Министерство обороны , ЕС , Азербайджан , Армения
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