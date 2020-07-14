«Перебросят боевиков»: Турция может вторгнуться в Нагорный Карабах 

Эксперт по Ближнему Востоку и Центральной Азии Семен Багдасаров предупредил Армению о возможном вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в программе «Полный контакт», выпуск опубликован на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Багдасаров отметил, что власти Турции уже встали на сторону Азербайджана в этом конфликте.

«Турция нам совсем уже не ситуационный союзник, это показали апрельские события в Сирии. Это для многих, думаю, холодный душ. <…> Да и события в Ливии, мы о них вообще молчим, <…> где против Хафтара, которого мы поддерживаем, активные действия ведет именно Турция, — подчеркнул он.

Багдасаров обратил внимание, что все это, в том числе и превращение Святой Софии в мечеть, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает в преддверии выборов.

«Он вполне может вмешаться в этот конфликт [между Арменией и Азербайджаном — прим.ред.], перебросить туда полторы-две тысячи боевиков. Я знаю, такие планы существовали. <…> Вполне возможно, что турки будут использовать это не непосредственно против Армении, а против Нагорного Карабаха. И тогда, извини меня, кто что сделает? Карабах юридически не в составе Армении», — отметил эксперт.

Багдасаров также посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну задуматься об отношении к России. По его мнению, Пашинян попал под влияние «соросят» и «много чего натворил», забыв, что единственный союзник, который может помочь Армении, — это Россия.

Как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения 12 июля обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего начались взаимные обстрелы.

В результате погибли семеро азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев.