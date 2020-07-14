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США «лишили» Украину Крыма 

Павел Тиунов и ещё 3 25 минут назад
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани на своем канале в YouTube продемонстрировал карту Украины, на которой не изображен крымский полуостров. Примечательно, что официально власти США придерживаются позиции, согласно которой Россия незаконно захватила Крым.
Будут ли США помогать Украине вернуть Крым
Вышеупомянутая карта, «лишившая» Украину полуострова, изображена на обложке к видео, в котором Джулиани рассказывает зрителям о судьбе денег, выделенных из казны США для украинского правительства. По его словам, бывший президент страны Барак Обама и экс-вице-президент Джо Байден похитили около 5,3 миллиарда долларов, которые предназначались для перевода на Украину в качестве финансовой помощи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что корпорация Apple во всех своих сервисах признала принадлежность Крыма Российской Федерации. До этого, например, в приложении «Погода» полуостров был отнесён к Украине. Однако после встречи депутатов Госдумы с представителем Apple в России неточность была устранена.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Политика , США , Украина , Республика Крым
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