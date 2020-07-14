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В Иране казнили «шпиона» ЦРУ 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В Иране казнили «шпиона» ЦРУ
Фото: Reuters
Одного из обвиняемых в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США казнили в Иране. Об этом заявил представитель судебной власти исламской республики Голямхосейн Эсмаили.
По его словам, смертный приговор приведён в исполнение в отношении бывшего сотрудника аэрокосмического сектора министерства обороны Ирана. По данным местных СМИ, его зовут Реза Асгари, он был казнён недавно в связи с тем, что за время работы на ЦРУ передавал информацию об иранских ракетах.
«Смертный приговор в отношении Махмуда Мусави Маджда, который обвиняется в передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, пока не приведён в исполнение», — цитирует агентство Mizan Online Эсмаили.
Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.
В феврале 2020 года к смертной казни в Иране за осуществление шпионской деятельности в интересах ЦРУ также был приговорён один человек. Кроме того, двое получили тюремные сроки за сбор разведданных для Центрального разведывательного управления США,
В июле 2019 года спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 работавших на ЦРУ шпионов. В ноябре 2019 года в ходе протестов в Иране были задержаны ещё восемь связанных с разведкой США человек, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
В мире , Касем Сулеймани , Дональд Трамп , ЦРУ , Иран
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