В Иране казнили «шпиона» ЦРУ 

По его словам, смертный приговор приведён в исполнение в отношении бывшего сотрудника аэрокосмического сектора министерства обороны Ирана. По данным местных СМИ, его зовут Реза Асгари, он был казнён недавно в связи с тем, что за время работы на ЦРУ передавал информацию об иранских ракетах.

«Смертный приговор в отношении Махмуда Мусави Маджда, который обвиняется в передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, пока не приведён в исполнение», — цитирует агентство Mizan Online Эсмаили.

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа . Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

В феврале 2020 года к смертной казни в Иране за осуществление шпионской деятельности в интересах ЦРУ также был приговорён один человек. Кроме того, двое получили тюремные сроки за сбор разведданных для Центрального разведывательного управления США,

В июле 2019 года спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 работавших на ЦРУ шпионов. В ноябре 2019 года в ходе протестов в Иране были задержаны ещё восемь связанных с разведкой США человек, писал NEWS.ru.