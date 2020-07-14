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ЕС отказался вводить санкции в отношении Китая 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ЕС отказался вводить санкции в отношении Китая
Фото: Reuters
На встрече министров иностранных дел ЕС было принято решение отказаться от санкций против Китая, связанных с принятием спорного закона о безопасности, ограничивающего автономию Гонконга, пишет Handelsblatt.
По словам евродепутата Михаэля Галера, своими ответными мерами КНР может навредить ЕС куда сильнее, чем сам ЕС может навредить Китаю, передает RT.
В ходе первой очной встречи министров иностранных дел стран ЕС со времён начала пандемии, европейские дипломаты так и не смогли договориться о единой линии в отношении Китая.
По информации издания.ю еще две недели назад Китай принял спорный закон о безопасности, ограничивающий автономию Гонконга. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что этот шаг Пекина окажет влияние на его отношения с Брюсселем.
Однако последствия для КНР пока выглядят крайне ограниченными, по словам Борреля, ЕС примет меры по поддержке гражданского общества. К примеру, Брюссель облегчит въезд для граждан из Гонконга. При этом ЕС принял решение отказаться от санкций против Китая.
По словам евродепутата Михаэля Галера, своими ответными мерами Китай может ударить по ЕС куда сильнее, чем ЕС по Китаю. Теперь отдельные страны ЕС намерены предпринять самостоятельные меры против КНР.
«Европа не должна просто наблюдать за происходящим сложа руки», — приводит издание слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
Напомним, в июне США ввели санкции против Китая за действия в отношении Гонконга. Тогда же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае.
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Комментарии
В мире , Жозеп Боррель , Дональд Трамп , ЕС , Handelsblatt , Гонконг , Китай
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